الاستشاري يعلن إطلاق سراح عضو المجلس مصطفى التريكي

أعلن المجلس الاستشاري، الخميس، اطلاق سراح عضو المجلس مصطفي التريكي المختطف منذ الثلاثاء.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب نشره اليوم المكتب الاعلامي للمجلس عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وقال المجلس في بيانه إنه ” يبارك لعائلة وزملاء عضو المجلس مصطفى التريكي إطلاق سراحه وعودته سالما إلى أهله .. إثر جهود مشتركة كللت بالنجاح بعد أن تم اختطافه أول أمس الثلاثاء “.

وكان بيان رسمي قد أعلنه المجلس الاستشاري اختطاف عضو المجلس في مدينة الزاوية (غرب) مصطفى التريكي يوم الثلاثاء الماضي .

