السراج يبحث الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية بالجنوب

المتوسط

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الخميس، مع وزير التعليم عثمان عبد الجليل، لبحث الإجراءات التي اتخذتها الوزارة استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد في 13 أكتوبر المقبل، لتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن للطلاب بمختلف المراحل. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أن اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في طرابلس، تناول خطة تحسين العملية التعليمية بشكل عام وبما يحقق أهداف البرنامج الوطني لإصلاح التعليم.

كما بحث الخطوات المعتمدة لمعالجة الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية في المنطقة الجنوبية، والمناطق المتضررة من الاشتباكات في العاصمة طرابلس، وعملية التنسيق بين أجهزة الوزارة والمؤسسات التعليمية في كافة البلديات.

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