رئيس مجلس النواب: لن يصدر قرار إنشاء المجلس الأعلى للإعلام إلا بالتشاور مع الإعلاميين

القبة-العنوان

أكد فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عقب لقائه مع مسؤولي الإعلام ونقابة الإعلاميين والصحفيين وعدد من الإعلاميين يوم الأربعاء أن قرار تأسيس المجلس الأعلى للإعلام لايزال لدى اللجنة التشريعية بالمجلس ولم يصدر بعد، مشيرًا إلى أنه لن يصدر القرار إلا بعد التشاور مع الإعلاميين وبما يخدم مصلحة الوطن.

كما أكد أن أي نقد يوجه يجب أن يكون حول القرار نفسه بمهنية وألا يكون نقد لأشخاص السادة النواب، بحسب المكتب الإعلام لمجلس النواب.

وقد التقى رئيس مجلس النواب بمكتبه بمدينة القبة بعدد من مسؤولي الإعلام وأعضاء اللجنة التأسيسية للنقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، حيث بحث معهم فخامة قرار مجلس النواب القاضي بإنشاء مجلساً أعلى للإعلام ينظم العمل الإعلامي في ليبيا للإعلام.

بدورهم أكد الحضور أنهم ليسوا ضد فكرة إنشاء المجلس الأعلى للإعلام وأن موقفهم بالاحتجاج ضد القرار ناتجاً عن بعض ما جاء في مشروع القرار وعدم استشارة الإعلاميين والصحفيين في إنشاء المجلس الأعلى للإعلام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية