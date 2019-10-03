العقوري يدعو مؤسسة النفط لتقديم مساعدات عاجلة لطبرق

طبرق-العنوان

دعا رئيس لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب يوسف العقوري المؤسسة الوطنية للنفط إلى وضع مدينة طبرق ضمن المناطق التي تتلقى مساعدات عاجلة منها، باعتبارها أحد المرافئ النفطية المهمة، وذلك لما تعانيه المدينة من تدهور في الخدمات الأساسية وأبرزها أزمة مياه الشرب.

وحث العقوري، لجنة متابعة أداء مؤسسة النفط بمجلس النواب إلى ضرورة تقديم الدعم لمحطة تحلية المياه بطبرق من أجل أن تستعيد طاقتها الإنتاجية لتوفير المياه الصالحة للشرب لسكان المدينة.

وميناء الحريقة بطبرق هو أحد موانئ تصدير النفط الرئيسية منذ عقود كما تضم المدينة مصفاة لتكرير النفط.

وأضاف العقوري، أن المدينة يمكن أن تتحول إلى مركز مهم للصناعات البتروكيماوية، وهو ما تعكف على دراسته لجنة متابعة أداء مؤسسة النفط بمجلس النواب ضمن عملها لتطوير القطاع النفطي في ليبيا.

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