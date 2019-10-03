بنغازي تحتضن اجتماعًا موسعًا لعمداء البلديات

بنغازي 03 أكتوبر 2019 (وال)- عقد ببلدية بنغازي صباح اليوم الخميس، اجتماع الدوري الثاني لعمداء البلديات ورؤساء مكاتب مصلحة التخطيط العمراني بالبلديات.

وقالت مديرة مصلحة فرع الخطيط العمراني فرع بنغازي المهندسة فوزية أبو شعالة، إن الاجتماع الذي ضم نطاق المنطقة التخطيطية، والتي تبدأ من منطقة المقرون إلى منطقة بياضة ومن منطقة اللصوص إلى جهة البحر، تناول المشاكل والعراقيل التي تمر بها مكاتب البلديات، باعتبارها حلقة وصل بين البلديات وفرع الرئيسي في بنغازي.

وأضافت المهندسة فوزية أبو شعالة أن الاجتماع تناول المشاريع المستهدفة والمتطورة، ومشاكل التنفيذية من خلال المخاطبات من مديري مكاتب البلديات التي تأتي خارج حدود المخطط العام المعتمد، أو المخالف التصنيف لها وتقريب وجهات النظر في المشاكل وعراقيل للمخططات خارجة أو المشاريع في نطاق البلدية.

من جهته، أكد مدير مكتب مصلحة التخطيط العمراني المهندس علي البرعصي، أن الاجتماعات المتكررة تغلق الحلقة ما بين مكاتب التخطيط العمراني، وشرح المفهوم العمراني والتنسيق في بلورة المشاريع المستهدفة المستقبلية، ومناقشة المشاكل والعراقيل والاختناقات، ونقلها من خلال مديري المكاتب بشكل علمي وحضاري، والوصول إلى حلول وإبراز دور مصلحة التخطيط العمراني خاصة كجهة فاعلة في القضايا التي تهتم بها مصلحة التخطيط. (وال – بنغازي) م هـ / ف و/ ر ت

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