جولة عميد بلدية بنغازي ورئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية داخل حي السلماني “عمارات 1015”

بنغازي 02 أكتوبر2019 (وال) – قام رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري بجولة ميدانية رفقة رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة السيد فرج أقعيم داخل حي السلماني عمارات (1015 ).

هذا وتأتي الزيارة لمتابعة أعمال إزالة المباني العشوائية داخل العمارات السكنية التي أثرت سلباً على شبكات الطرق والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار .

ومن جهته، أصدر رئيس المجلس التسييري للبلدية تعليماته للبدء في أعمال النظافة العامة ونقل بقايا المخلفات والأتربة، بالإضافة إلى القيام بأعمال الصيانة للبُنية التحتية لهذه العمارات السكنية .

وقام رئيس المجلس التسييري للبلدية بزيارة لمقر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة والتقى برئيس الجهاز وعدد من المسؤولين فيه حيث تم مُناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الجهاز وضرورة استمرارية التنسيق المُشترك بما يخدم المصلحة العامة ،ويكفل تطبيق القوانين ذات العلاقة.

وأثنى رئيس المجلس على الجهود المُبذولة من قبل جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة التي تهدف لتطبيق القانون والقضاء على الظواهر السلبية والهدامة في المدينة، والتي من بينها البناء العشوائي الذي أثر على سلباً على كافة المرافق الخدمية في المدينة. (وال – بنغازي) خ م / هــ ع

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