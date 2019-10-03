رئيس النيجر يؤكد أنه مستعد لتسليم السلطة لخليفة منتخب ديمقراطيا

أكد #الرئيس النيجري محمدو إسوفو أنه سيحترم “أحكام الجمهورية”، مضيفا أنه “راغب ومتحمس لتسليم السلطة عام 2021 لخليفة منتخب ديمقراطيا، وسيكون ذلك للمرة الأولى في بلادنا منذ الاستقلال”.

وأضاف إسوفو في حديث له خلال #مؤتمر #دولي #بنيامي حول موضوع “الدسترة وتوطيد الديمقراطية في إفريقيا” أن “الشعب يتطلع إلى التغيير بشكل دوري، وتحديد المأموريات يحقق هذه الفرصة”.

ويشارك في أعمال المؤتمر الدولي المنظم من طرف المعهد الوطني الديمقراطي، وبعض الشركاء، عدد من الرؤساء الأفارقة السابقين، ويستمر لمدة 3 أيام.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا