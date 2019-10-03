وزير التعليم يرد على الدعوات المطالبة بإقالته

حذر وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل المعلمين من الإضراب أو الاعتصام قائلا إن هناك تعليمات مشددة لمراقبي التعليم ومدراء المدارس بإقصاء أي معلم يتأخر عن الالتحاق بمدرسته وجدوله وضعه في قائمة الاحتياط.

وقال عبد الجليل في تصريحات إعلامية ردا على دعوات المعلمين والأساتذة الجامعيين للإضراب عن العمل مطالبين بزيادة مرتباتهم إن القرار الذي صدر من مجلس الوزراء رقم 20 سيلبي رغبات كل أعضاء هيئة التدريس والنقابات والموظفين في الجامعات، مضيفا أنه إذا حصل تحديث في المرتبات سيكون لليبيين جميعاً.

وأوضح عبد الجليل أن الوزارة أدخلت علاوة الحصة منذ 2017 وتم تمييز المعلم الذي يبذل المجهود من عدمه وتم صرف هذه العلاوة للكثير من المعلمين موضحا أن العلاوة ستصرف هذا العام قبل بدء العام الدراسي.

وأشار عبد الجليل إلى أن الوزارة تواجه مشكلة دعوات الإضراب مع بداية كل عام دراسي ويجري التغلب عليها بالحوار حيث يجري التواصل مع رؤساء الجامعات والنقابات والموظفين مشددا على أن مطالبهم مشروعة مبينا أنه جرى التواصل مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي تفهم الأمر.

ورد عبد الجليل على مطالبة بعض المعلمين بإقالته بالقول أنا لا أكترث كثيراً هذه ليبيا الحرة الآن تستطيع أن تقول ما تريد “وإذا حان الوقت بالتأكيد سننهي عملنا في الوزارة بوقت ما” مضيفا بشأن أسباب مطالبتهم بإقالتي أنا أفتخر إنني تخصصت في الهندسة الوراثية وعلم الجينات في كندا وأكملت ماجستير ودكتوراه في لائحة العميد بالشرف وعملت كمدرس في أول عمل لي بقرية و من بعدها تم تعييني مدير لمدرسة ثانوية

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا