العقوري يطالب مؤسسة النفط بوضع طبرق ضمن مناطق المساعدات العاجلة

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طالب رئيس لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب النائب يوسف العقوري اليوم الخميس المؤسسة الوطنية للنفط إلى تقديم المساعدات العاجلة إلى طبرق التي تعاني من أزمة مياه.

وقال العقوري، إن على مؤسسة النفط وضع مدينة طبرق ضمن المناطق التي تتلقى مساعدات عاجلة منها، باعتبارها أحد المرافئ النفطية المهمة، وذلك لما تعانيه المدينة من تدهور في الخدمات الأساسية وأبرزها أزمة مياه الشرب.

وحث العقوري، لجنة متابعة أداء مؤسسة النفط بمجلس النواب إلى ضرورة تقديم الدعم لمحطة تحلية المياه بطبرق من أجل أن تستعيد طاقتها الإنتاجية لتوفير المياه الصالحة للشرب لسكان المدينة.

ويقع في طبرق ميناء الحريقة الذي يعد أحد موانئ تصدير النفط الليبية الرئيسية منذ عقود، كما تضم المدينة مصفاة لتكرير النفط.

وأعتبر العقوري، أن طبرق يمكن أن تتحول إلى مركز مهم للصناعات البتروكيماوية، مشيرًا إلى أن لجنة متابعة أداء مؤسسة النفط بمجلس النواب تعكف على دراسته ضمن عملها لتطوير القطاع النفطي في ليبيا.

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