ليبيا تفرج على مركبي صيد تونسيين بعد احتجازهم لأيام

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل إلى مدينة المهدية التونسيه اليوم الخميس مركبي الصيد اللذان تم احتجازهم في ليبيا منذ الأحد الماضي .

وكانت دورية تابعة للقطاع الغربي من حرس السواحل في نقطة مصفاة الزاوية في ليبيا قد ضبطت الأحد الماضي مركبين صيد خشبيين تونسيين يقومان بأعمال الصيد داخل المياه الليبية

وكانت الدورية قد انتهت من عملية إنقاذ لمهاجرين غير شرعيين، وتم إبلاغ الدورية من قبل مندوب حرس السواحل بحقل البوري بوجود مركبي صيد يقومان بالصيد غير القانوني بين حقل البوري وحقل الجرف.

وعلى الفور توجهت الدورية للمنطقة المحددة حيث تم ضبط المركبين على بعد حوالي 65 ميل شمال صبراتة.

وتمت عملية السيطرة على المركبين بالرغم من محاولة المركبان الهروب.

هذا وقامت الدورية بتوجيه المركبين التونسيبن إلى نقطة مصفاة الزاوية، عند الميناء والوصول بهما فجر الإثنين الماضي .

يشار إلى أن المركب الأول يحمل اسم “إيمان الله” مسجل تحت رقم MO956 وعدد أفراد طاقمه 7 بحارة جنسياتهم تونسية، وضبط على متنه 20 صندوق مليئة بالأسماك. أما المركب الثاني فيحمل اسم “الحاجة غولة” ومسجل برقم MR1044 وعدد الطاقم 8 بحارة من الجنسيه التونسية.

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