اعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني أن ما يجري في مدينة ترهونة مؤخراً هو استهداف للمدينة يقوده حليف للشيطان تنقصه الرجولة، بحسب قوله

وأكد العباني في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن ترهونة بحجم الوطن وهي الرقم الصعب في المعادلة الليبية

