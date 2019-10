التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الخميس عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية.

وبين المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي جرى بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس بحث الدور المنوط بالبلديات في مواجهة تداعيات اشتباكات طرابلس ومحيطها خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.

وعرض عميد البلدية خلال الاجتماع عدد من المشاكل التي تواجه البلدية وبالأخص مشكلتي القمامة والصرف الصحي، وتم بحث الحلول العاجلة والممكنة للمشكلتين إضافة إلى خطة طويلة للمعالجة الكاملة والشاملة.

وجدد السراج تأكيد حرصه على حل المختنقات التي تواجه المرافق في البلديات بمختلف مناطق ليبيا دون استثناء بطريقة متوازنة وحسب الإمكانيات المتاحة.

The post السراج يبحث مع عميد بلدية تاجوراء الملفات الخدمية بالمدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية