البحث الجنائي يضبط شخصا ينتحل صفة ضابط بالجيش في أجدابيا

قالت مديرية أمن أجدابيا إن أعضاء وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي التابع للمديرية تمكنوا من ضبط شخص ينتحل صفة ضابط بالجيش الليبي في المدينة، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» أمس الأربعاء.

وأوضحت المديرية أن رئيس نقطة الأمن بمستشفى الشهيد امحمد المقريف التعليمي المركزي في أجدابيا، النقيب عبدالباسط المهشهش، «أفاد بورود معلومات عن شخص يدعى (ع م ا) ليبي الجنسية يتردد على المستشفى ويرتدي ملابس الجيش الليبي برتبة نقيب، وبعد عملية رصد وجمع المعلومات حول الشخصية ثبت أن الشخص يرتدي رتبة عسكرية مزورة لغرض النصب والاحتيال».

وأكدت المديرية إلقاء «القبض على الشخص متلبسا وهو يرتدي الملابس العسكرية برتبة نقيب مزورة بالمستشفى»، مشيرة إلى أنه جرى التحقيق والاستدلال معه قبل إحالته إلى جهة الاختصاص.

ودعت مديرية أمن أجدابيا المواطنين إلى ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي شخصية تحمل رتبا عسكرية غير قانونية بالمدينة.

ورصدت «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، انتشار دوريات مديرية أمن أجدابيا بشوارع المدينة، حيث عمل أعضاء حركة السير بقسم المرور والتراخيص على تنظيم حركة سير السيارات بالشوارع، فيما قام أعضاء قسم البحث الجنائي بالتفتيش على السيارات للتأكد من خلوها من أي شيء يزعزع أمن واستقرار المدينة.

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