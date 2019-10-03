الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال صيانة الكوابل المتضررة بمنطقة وسط البلاد

بنغازي 02 أكتوبر 2019 (وال)- تواصل فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء بنغازي، أعمال الحفر ومد الكوابل من محطات التغذية في منطقة “سوق الحشيش”، إلى شارع البزّار بمنطقة وسط البلاد.

هذا وتأتي هذه الخطوات في إطار إعادة الحياة إلى منطقة وسط البلاد، الذي تعرض لأضرار كبيرة نتيجة تحصن الإرهابيين داخل الأحياء السكنية.

وسيواصل مهندسي الشركة العامة للكهرباء، معالجة وصيانة الكوابل المتضررة، من أجل تقوية التيار الكهربائي في بعض الأحياء التي تُعاني من ضعف في التيار الكهربائي، بينها شارع قصر حمد، وشارع البزار، وشارع الحشر. (وال- بنغازي) ع م/ ر ت

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