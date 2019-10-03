الدولار يسجل ارتفاعا طفيفا أمام الدينار

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية (الدولار واليورو) أمام الدينار، بالإضافة إلى الذهب، مع تداولات آخر الأسبوع.

وتداول التجار الدولار في ساعات مساء الخميس بـ4.28 دنانير بارتفاع قدره قرش واحد مقارنة مع أسعار الافتتاح، بينما ارتفع اليورو إلى 4.6 دنانير.

وشملت الارتفاعات الذهب كسر عيار 18 حيث صعد بمقدار دينارين ليتم بيعه بـ148 دينارا.

بدورها ظلت العملات العربية والأجنبية الأخرى مستقرة طيلة اليومين الماضيين، فقد بيع الدينار التونسي في الحدود الليبية التونسية بـ1.51 دينار، بينما زادت قيمة الليرة التركية على صعيد الحوالات قرشا واحدا وبيعت مساء الخميس بـ76 قرشا، أما الجنيه المصري فقد ظل مستقرا عند 25 قرشا.

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