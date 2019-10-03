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سيولة تُنعش جيوب بعض أهالي ترهونة

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير فرع الخضراء، أحد فروع مصرف الجمهورية بمدينة ترهونة مفتاح العامري، إن إدارة الفرع باشرت في توزيع السيولة النقدية لعملائها بسقف سحب قدره 500 دينار للفرد.

وأوضح العامري في تصريح لقناة “218”، الخميس، أن المصرف وصلته سيولة نقدية قدرها نصف مليون دينار بعد انقطاع دام شهرين، مبينا أن القيمة ستغطي احتياجات نحو 80 في المائة من حاجة العملاء.

وتشهد بعض المصارف في عموم ليبيا انفراجة جزئية في أزمة السيولة النقدية بعد تدفق أموال من الراغبين في الحصول على منحة أرباب الأسر أو الراغبين في شراء النقد الأجنبي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ألي يقول سيولة ……….. بنت والا ولد ….. مراءة والا راجل …..
    تبثوا دين أهله بالحبال علي وجهه قدام الحيط ….
    وجيبوا السوط ألي ما بتقطعش بكل … وشيشتين أمية صودا كاوية …..واتصلوا بالغرفة الامنية ….. فهمومهم – ان في جرو اسمه نادر الترهوني يبي يدير روحه بيحكم طرابلس على خاطر عطوه نادي الاتحاد جاءزة …… والله المستعان .

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