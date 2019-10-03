سيولة تُنعش جيوب بعض أهالي ترهونة

قال مدير فرع الخضراء، أحد فروع مصرف الجمهورية بمدينة ترهونة مفتاح العامري، إن إدارة الفرع باشرت في توزيع السيولة النقدية لعملائها بسقف سحب قدره 500 دينار للفرد.

وأوضح العامري في تصريح لقناة “218”، الخميس، أن المصرف وصلته سيولة نقدية قدرها نصف مليون دينار بعد انقطاع دام شهرين، مبينا أن القيمة ستغطي احتياجات نحو 80 في المائة من حاجة العملاء.

وتشهد بعض المصارف في عموم ليبيا انفراجة جزئية في أزمة السيولة النقدية بعد تدفق أموال من الراغبين في الحصول على منحة أرباب الأسر أو الراغبين في شراء النقد الأجنبي.

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