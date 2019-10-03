الإفراج عن مواطنين أردنيين بعد احتجازهم لأكثر من شهر في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، على لسان الناطق الرسمي باسمها، السفير سفيان سلمان القضاة، الإفراج عن مواطنين أردنيين كانا محتجزين في ليبيا منذ أكثر من شهر.

وقال القضاة إن عملية الإفراج تمت بعد متابعة واتصالات حثيثة من قبل وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية المختصة في الدولة الأردنية، وأنه تم اليوم الإفراج عن (علاء جمال محمود أبورجيع وشقيقه مروان جمال محمود أبو رجيع)، بعد أكثر من شهر على احتجازهم في مدينة طرابلس، وفقا لموقع “جفرا نيوز”.

وأشار القضاة إلى أن عملية الإفراج تمت صباح اليوم، وتم تأمين عودتهما سالمين إلى المملكة، متوجها بالتهنئة لذوي المواطنين بسلامة عودة ابنائهم.

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