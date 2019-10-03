أهالي منطقة المقرون يطالبون بإغلاق مكب القمامة في المنطقة

ناشد سكان منطقة المقرون غرب مدينة بنغازي اليوم الخميس، جهاز الحرس البلدي بالمنطقة، بسرعة التدخل وإقفال مكب القمامة الواقع على الطريق العام ،مطالبين بمخالفة كل من يستعمل هذا المكب.

وطالب الأهالي فرع جهاز الحرس البلدي بالإسراع في تنفيذ إقفال المكب وبشكل رسمي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لكل من يقوم برمي القمامة بهذا المكان.

وأكد أهالي المنطقة أن المكب تم تنظيفه عدة مرات من قبل شركة الخدمات العامة، ولكن سرعان ما عاد مشهد تراكم القمامة على جانبي الطريق العام من جديد ،وهو يقع بالقرب من حي سكني ،و قد تسبب القمامة أمراض، وتُشكل تهديدًا حقيقيًا على الصحة والبيئة، إذا ما اتخذت الإجراءات القانونية حيال هذه المشكلة.

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