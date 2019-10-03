كمال اقطيط: 24 ألف عائلة نازحة من مناطق الاشتباكات في طرابلس منذ أبريل

قال عضو لجنة حصر النازحين بوزارة الدولة لشؤون المهجرين والنازحين في حكومة الوفاق الوطني، كمال اقطيط لـ«بوابة الوسط» إن عدد الأسر النازحة من مناطق الاشتباكات في العاصمة طرابلس بلغ 24 ألف عائلة منذ أبريل الماضي..

وذكر اقطيط في تصريح إلى «بوابة الوسط» أمس الأربعاء أن لجنة حصر النازحين التابعة لوزارة الدولة لشؤون المهجرين تعاني من عدة مشاكل من بينها صعوبة توفير السكن المناسب لتلك الأسر النازحة في بعض المناطق.

وأشار اقطيط إلى أن البلديات عملت على تشكيل لجان أزمة بكل بلدية في محاولة توفير الملاجئ المتمثلة في المدارس وبعض المنازل كتبرعات من أهل الخير وتوفير الإغاثة التي توزع شهريا على العائلات النازحة.

وأوضح أن دور وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق الوطني هو «العمل على حصر العائلات النازحة وتقديم تقارير لجهات الاختصاص لتقديم الدعم المطلوب من أجل تخفيف العبء على تلك الأسر النازحة من مناطق الاشتباكات».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا