افتتاح قسم خاص بأمراض العيون بمستشفى المقرون القروي

المقرون 02 أكتوبر 2019 (وال)- افتتح بمستشفى المقرون القروي اليوم الخميس، قسم خاص بأمراض العيون مجهز بأحدث الأجهزة المتطورة، الخاصة بالكشف وقياس النظر وتشخيص أمراض العيون.

هذا وكانت إدارة المستشفى قد تعاقدت مع أخصائية طب وجراحة العيون الدكتور سُهيلة المزوغي، كما حددت الإدارة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، للكشف وقياس النظر، إضافة إلى إجراء العمليات الجراحية الصغرى.

يُذكر أن مستشفى المقرون القروي، كان قد افتتح عددًا من الأقسام الطبية المتخصصة في الأشهر القليلة الماضية، إلى جانب توفير أطباء متخصصين، إضافة إلى توفير أجهزة طبية حديثة، كما تم صيانة مبنى المستشفى وتوسيعه. (وال- المقرون) ع م/ ر ت

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