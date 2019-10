وزير الخارجية الإيطالي يتفق مع نظيره الأمريكي على ضرورة الحل السياسي في ليبيا

إتفق وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو ونظيره الامريكي، مايك بومبيو، على أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا حتى بالنسبة للدول التي تدعم أيا من طرفي النزاع المسلح الراهن، أي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال دي مايو، خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما مع نظيره الامريكي، “نحن متفقون على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وقبل كل شيء نعتقد أنه يجب ألا تكون هناك دول تحفز، بطريقة أو بأخرى، أيا من طرفي الصراع” في ليبيا.

