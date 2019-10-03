عميد بلدية المليطانية والوفد المرافق له في زيارة لمجمع العيادات الطبية في المدينة

المليطانية 02 أكتوبر 2019 (وال)- قام رئيس المجلس التسييري لبلدية المليطانية عبد الرحيم البدري، بزيارة لمجمع العيادات الطبية المجاهد حسن مفتاح، وقسم الكلى في المدينة.

هذا ويرافق عميد البلدية خلال زيارته أمس الأربعاء، المستشار المجلس للشؤون الصحية الدكتور عقيلة البدري، وعضو المجلس أحمد سعد مفتاح، وعدد من المسؤولين بقطاع الصحة، على سيّر العمل بالمجمع الذي استحدث حديثًا.

واستمع رئيس والوفد المرافق له، إلى الدكتور جمال الشلماني والدكتور همام الورفلي، وهم من الأطباء المشرفين على عمليات الغسيل الكلوي، على المتطلبات والاحتياجات التي يحتاجها المجمع، من أجل تقديم خدمات صحية جيدة للمواطن. (وال- المليطانية) س خ/ ر ت

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