وزير الزراعة في الحكومة الليبية يبحث صيانة مقرات الوزارة في بنغازي

بنغازي 03 أكتوبر 2019 (وال)- قام معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في الحكومة الليبية الدكتور حسن بشير اليوم الخميس، بزيارة إلى ديوان بلدية بنغازي.

هذا والتقى معالي الوزير خلال زيارته برئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر عمران بوجواري، بحضور مُنسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بنغازي المهندس مفتاح عبد الحميد الخشمي، ورئيس جهاز الشرطة الزراعية عميد حسين بعيو، ومدير مكتب الوزير زيدان محمد.

وناقش معالي الوزير خلال اللقاء، الإجراءات والخطوات اللازم اتخاذها، حيال الاعتداءات على مشاريع ومقرات قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، وأعمال الصيانة لعدد من هذه المقرات بما في ذلك مقر للوزارة في بلدية بنغازي، إضافة إلى الجهات التابعة للوزارة في بنغازي.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على البدء في أعمال الصيانة لهذه المقرات، وتفعيل عمل الوزارة في البلدية. (وال- بنغازي) خ م/ ر ت

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