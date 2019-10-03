“الراحلة” تكشف عن مشاريعها الاستراتيجية المقبلة

كشف المدير العام لشركة الراحلة في مدينة بنغازي صلاح العبيدي أن الشركة لديها مشاريع استراتيجية تتمثل في افتتاح مصنع خزانات ومقطورات منتصف أكتوبر المقبل.

وأوضح العبيدي في تصريح خاص لقناة “218” أن الشركة ستعمل قريبا على وضع حجر أساس لإنشاء مصنع زيت في رأس المنقار، مشيرا إلى أن الشركة ستساهم في مشاريع استثمارية جديدة بقيمة 1.6 مليار دينار بمدينة طبرق من شأنها تشغيل ألفي باحث عن العمل.

وأكد المدير العام لشركة الراحلة أن الشركة ستفتتح قريبا مقرا جديدا لها في مدينة طبرق صحبة محطة وقود نموذجية.

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