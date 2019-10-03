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“الراحلة” تكشف عن مشاريعها الاستراتيجية المقبلة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف المدير العام لشركة الراحلة في مدينة بنغازي صلاح العبيدي أن الشركة لديها مشاريع استراتيجية تتمثل في افتتاح مصنع خزانات ومقطورات منتصف أكتوبر المقبل.

وأوضح العبيدي في تصريح خاص لقناة “218” أن الشركة ستعمل قريبا على وضع حجر أساس لإنشاء مصنع زيت  في رأس المنقار، مشيرا إلى أن الشركة ستساهم في مشاريع استثمارية جديدة بقيمة 1.6 مليار دينار بمدينة طبرق من شأنها تشغيل ألفي باحث عن العمل.

وأكد المدير العام لشركة الراحلة أن الشركة ستفتتح قريبا مقرا جديدا لها في مدينة طبرق صحبة محطة وقود نموذجية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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