شبح نقص مياه الشرب يهدد العوينات

بات شبح أزمة نقص مياه الشرب يهدد سكان منطقة العوينات، فيما يحاول السكان تلافي وقوع الكارثة وتجنيب المنطقة هذه الأزمة.

ويقوم شباب منظمة العوينات للإنماء بمجهودات ذاتية لصيانة محطة المياه الصالحة للشرب الوحيدة في المنطقة التي على الرغم من وفرة المياه الجوفية فيها إلا أنها غير صالحة للشرب.

وتمكن شباب المنظمة من زيادة سعة المحطة لكن ظل ينقصها فلاتر تنقية المياه وقد يهدد انقطاع مياه الشرب مدينة العوينات في أي لحظة ما يجعل الأمر المائي في المنطقة في خطر ما يستوجب على الجهات المعنية دق ناقوس الخطر وإيلاء توفير الفلاتر أهمية أكبر.

وقال عضو منظمة العوينات للإنماء بوصلاح الخير، إن المحطة قد تتوقف بأي لحظة لعدم توفر الفلاتر الخاصة بها، مناشدا رجال الأعمال لتوفير الفلاتر لتجنب الانقطاع وزيادة كمية المياه الصالحة للشرب.

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