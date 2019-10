مباحثات لحل مشكلة مشاكل الآبار المقفلة

تحت إشراف ومتابعة محمد بن شتوان رئيس لجنة إدارة الخليج العربى للنفط؛ عُقد الإجتماع التقابلي الأول مع فضل لله احتيته عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج والإمداد والمعلومات، وإدارات هندسة الإنتاج وهندسة المكامن، مع إدارة المشاريع المتكاملة لشركة شلمبرجير للخدمات النفطية، الأربعاء، وذلك لمتابعة سير العمل الهندسي والتقني فيما يخص دراسة وضع الآبار المقفلة والقابلة لوضعها على الإنتاج، والتي تعتبر أول دراسة متكاملة تجرى فى شركة إنتاج نفط ليبية لحل مشاكل الآبار المقفلة .

واستهل محمد بن شتوان الاجتماع بكلمة أكد من خلالها أن هذه الدراسة تعتبر نواة العمل الفني المبني على أسس علمية عالمية صحيحة، لزيادة الإنتاج ابتداء من مرحلة تجميع البيانات، وتشخيص الأسباب التى أدت إلى إقفال هذه الآبار وصولاً إلى مرحلة الحلول الفنية المتكاملة وطويلة الأمد للمحافظة على المكامن.

كما أكد بن شتوان أنه على الإدارات استخدام أي تكنولوجيا متاحة فى قطاع النفط عالمياً ومحليا، لزيادة أنتاج شركة الخليج العربى للنفط.

وأكد فضل لله احتيته بأنه سيكون هناك رؤية لتنفيذ هذه الحلول على أرض الواقع في أقرب فرصة، وتوفير جميع المعدات والإمكانات اللازمة لإنجاح هذا المشروع.

ووجه منشاوى عبدالكافي مدير المشاريع المتكاملة لشركة شلمبرجير شكره وتقديره لشركة الخليج العربي للنفط لإتاحة الفرصة للتعاون في هذا المشروع، والذي سيكون مثالاً يحتذى به في جميع شركات القطاع، وإلى ذلك استعرض السادة الفنيون العرض المرئي للمقترحات والحلول الفنية.

