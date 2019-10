وزير الخارجية التونسي: نرفض الحل العسكري في ليبيا ولابد من وقف التدخلات الخارجية

المتوسط:

عقد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اليوم الخميس بمقر الوزارة اجتماعا دعا إليه سفراء البلدان الدائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين بتونس (فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، الصين، روسيا).

وتم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التنسيق والتشاور من أجل إنجاح عضوية تونس في مجلس الأمن وإسهامها الفاعل في الجهود الدولية من أجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وأكد وزير الشؤون الخارجية خلال الاجتماع على المقاربة التونسية فيما يتعلق بمعالجة القضايا المطروحة على مجلس الأمن وفي مقدمتها القضايا العربية والإفريقية، لاسيما القضية الفلسطينية و تطورات الأوضاع في كل من ليبيا واليمن وسوريا، بالإضافة إلى جملة من المسائل الهامة الأخرى.

كما تطرق الوزير إلى الأزمة في ليبيا حيث أكد على أهمية ومحورية المسألة الليبية بالنسبة لبلادنا وتأثيرها المباشر على الوضعين الأمني والاقتصادي بتونس، مذكرا بموقف تونس الثابت إزاء هذا النزاع ودعوتها إلى الوقف الفوري للاقتتال والعودة إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، ورفض أي حل عسكري للأزمة، إضافة الى دعوتها لوقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

وشدّد الوزير على الدور الرئيسي لدول الجوار وخاصة تونس في التوصل إلى تسوية سياسية دائمة، وذلك في إطار المبادرة الثلاثية لرئيس الجمهورية التونسية الراحل، الباجي قايد السبسي ، مذكرا بالخصوص بمساعي بلادنا في إيجاد حل للمسألة الليبية ومساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز الأزمة الراهنة. مشيرا إلى ضرورة تشريك الأطراف الليبية في المساعي الجارية لحل الأزمة في هذا البلد الشقيق .

وفي ختام الاجتماع أشاد السفراء بجهود تونس المكثفة من أجل تحقيق التسوية السياسية في ليبيا، وبثوابت سياستها الخارجية القائمة على التوازن والاعتدال واحترام الشرعية الدولية، وعبروا عن ثقتهم التامة في نجاح تونس، من خلال عضويتها في مجلس الأمن، في تقديم الإضافة المرجوة من أجل المساعدة على حل القضايا والأزمات المطروحة على المستويات الاقليمية والدولية.

