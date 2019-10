استهداف تدريب 24 بلدية بالعاصمة التونسية حول التواصل الاستراتيجي

تواصل ورشة العمل التدريبية المقامة بالجمهورية التونسية في الفترة من 1-3 أكتوبر، قعالياتها، حول التواصل الاستراتيجي ضمن برنامج الصندوق الانمائي للامم المتحدة وبالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي ووزارة التخطيط والذي يموله الاتحاد الاوروبي بالشراكة مع وكالة التعاون الايطالي واليونيسيف.

وتستهدف هذه الدورة طبقا لبيان رسمي صادر عن وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق، مكاتب الاعلام بعدد 24 بلدية بالدولة الليبية.

