العريبي: “سلامة” رحب بعقد جلسة مع النواب لبحث الحل السياسي للأزمة

كشف عضو مجلس النواب عيسى العريبي عن اجتماع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري وعدد من النواب يجتمعون مع المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته ستيفاني اليوم فى تونس.

وأضاف العريبي، في تصريحات له اليوم الخميس، أن ” سلامة أكد أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي والمنبثق عن انتخابات عام 2014″.

وأكمل العريبي ، أن “المبعوث الأممي غسان سلامة يؤكد على ترحيبه لعقد جلسة لأعضاء مجلس النواب للتشاور وإيجاد حلول سياسية ممكنة”.

