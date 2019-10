المتوسط:

اجتمع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة مع سفير بلجيكا الجديد في تونس ، كريستوف دي باسومبيير ، ونائبه فنسنت فيان في مكتب الأمم المتحدة في تونس، اليوم الخميس.

وناقش الحضور مستجدات الأزمة الليبية و التأثيرات الإقليمية للأزمة على دول الجوار، وخطة الأمم المتحدة لحل الأزمة.

