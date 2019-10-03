لواء الصمود يعلن تعيين صلاح بادي رئيسًا للاستخبارات العسكرية بحكومة الوفاق

أخبار ليبيا24

كشف الناطق الرسمي باسم “لواء الصمود” عن صلاح بادي المعاقب دوليًا من قبل مجلس الأمن سيكلف برئاسة الاستخبارات العسكرية التابعة لرئاسة أركان حكومة الوفاق اعتبارًا من يوم الأحد القادم.

في تدوينة على موقع “فيسبوك” قال الجرو، “العميد صلاح بادي رئيس الاستخبارات العسكرية من الأحد القادم بإذن الله ويكلف رسميًا”.

والمعاقب دوليًا والمدرج أيضًا على قائمة الإرهاب التي أعلنها مجلس النواب “صلاح بادي” ظهر آخر، بأحد محاور القتال جنوبي طرابلس، حيث برز في صور “سيلفي” جرى تداولها على الانترنت يوم السبت 7 سبتمبر 2019 مرتديًا لباسًا عسكريًا إلى جانب مسلحين يقاتلون في صفوف “لواء الصمود” المتحالف مع حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني.

وبادي هو أحد مؤسسي قوات “فجر ليبيا” التابعة، التي أحرقت مطار طرابلس الدولي عام 2014، وتسببت في توقفه عن العمل حتى هذا اليوم، إضافة لتدميرها خزانات النفط بطرابلس.

وشارك في أغلب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس في مايو 2018، والتي أسفرت آنذاك عن مقتل 120 شخصا أغلبهم من المدنيين.

وعلى الرغم من أن حكومة الوفاق اتهمت حينها بادي بالمسؤولية عن تلك الاشتباكات في طرابلس، إلا أنها تحالفت معه لقتال الجيش الوطني في “معركة تحرير طرابلس”.

وعند إطلاق القوات المسلحة لـ “معركة تحرير طرابلس” ظهر صلاح بادي في تسجيل مصور وهو يدعو جميع المسلحين، لصدّ الجيش الوطني، كما دعا إلى طرد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، واصفًا إياها بـ(البعثة المشؤومة).

ووافق مجلس الأمن الدولي في نوفمير2018 على فرض عقوبات على “صلاح بادي” لتورطه في اشتباكات اندلعت في العاصمة طرابلس أواخر أغسطس 2018.

وعقب فرض العقوبات رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتزام مجلس الأمن بمحاسبة الساعين لتقويض الاستقرار والأمن في ليبيا والرافضين الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار، كما رحبت بالعقوبات كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.

وفي 16 نوفمبر2018 أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، أن مجلس الأمن الدولي وافق على فرض عقوبات على “صلاح بادي”، بموجب بنود قرار مجلس الأمن رقم 2213 (2015).

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