المتوسط:

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ، أن “قرار تأسيس المجلس الأعلى للإعلام لايزال لدى اللجنة التشريعية بالمجلس ولم يصدر بعد”.

وأضاف صالح، أنه” لن يصدر القرار إلا بعد التشاور مع الإعلاميين وبما يخدم مصلحة الوطن، و أن أي نقد يوجه يجب أن يكون حول القرار نفسه بمهنية وألا يكون نقد لأشخاص السادة النواب، بحسب المكتب الإعلام لمجلس النواب”.

وكان البرلمان قد أعلن عن إنشاء مجلس أعلى للإعلام وذلك لضبط الأداء الإعلامي في وسائل الإعلام في ليبيا.

The post عقيلة صالح: قرار تأسيس المجلس الأعلى للإعلام لم يصدر بعد ومازال تحت الدراسة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية