المريمي: مجلس النواب مازال داعما للجيش والسراج دعم الارهاب

جدد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي التأكيد على دعم مجلس النواب للجيش الوطني وحربه على الإرهاب في طرابلس، مستبعدا التوصل إلى تسوية سياسية مباشرة مع المجلس الرئاسي باعتباره أكبر داعم للإرهاب في ليبيا بحسب وصفه.

وأوضح المريمي في تصريحات للعين الإخبارية أن السراج “وضع نفسه في موضع الداعم للإرهابيين متوقعا تحقيق نتائج كبيرة للعملية العسكرية في طرابلس خلال الفترة المقبلة رغم الدعم التركي للمليشيات الذي وصفه بالمخرب والمدمر.

وحول مؤتمر برلين أكد المريمي استعدادهم للمشاركة في حين كان يؤدي للانتصار على الإرهاب.

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