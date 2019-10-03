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وزارة التعليم في الحكومة الليبية تعلن موعد بداية العام الدراسي الجديد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البيضاء 03 أكتوبر 2019 (وال)- أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة الليبية، عن موعد بداية العام الدراسي لجميع مراحل الأساسي والثانوي.

هذا وجاء ذلك في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – وسيكون موعد بداية الدراسة في 13 أكتوبر الجاري، كما حددت الوزارة مواعيد الامتحانات، وعطلة نصف السنة.

في المقابل، أعلنت نقابة المعلمين بليبيا استمرار اعتصامها إلى حين نيل المعلم حقوقه المشروعة، بحسب النقابة. (وال- البيضاء) خ م/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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