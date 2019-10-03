الجزائر والولايات المتحدة يؤكدان على التقارب حول الأزمة الليبية 

قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، إن هناك تقاربا بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية حول أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وأضاف بوقدوم بعد محادثات مع سفير الولايات المتحدة في ليبيا، ريتشار نورلاند، في العاصمة الجزائرية اليوم أنه تطرق مع المسؤول الأمريكي إلى مساعي المجتمع الدولي لحل الأزمة التي تعيشها ليبيا مشيدين بجهود الأمم المتحدة من خلال ممثلها الخاص، غسان سلامة، قصد الوصول إلى حل سياسي للنزاع الليبي ومؤكدين على مواصلة الحوار والتشاور ودعم المساعي الدولية لتحقيق هذا المبتغى.

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