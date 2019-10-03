الشؤون الاجتماعية بنغازي تُناشد عبر “وال” الجهات المختصة بشأن ملف النازحين

بنغازي 03 أكتوبر 2019 (وال)- ناشد مكتب خدمات الشؤون الاجتماعية بنغازي اليوم الخميس، الجهات المختصة بالإسراع في حل ملف النازحين واتخاذ ما يلزم تجاههم.

وقال رئيس قسم التنمية الأسرية بالمكتب الأستاذة هند عبد الحفيظ الفايدي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – “نحن كمكتب علاقتنا بالمواطن، تتمثل في تقديم حلول لمشاكله, ومن أهم تلك المشكلات مشكلة ملف النازحين, من خلال الحصر، وتمكنا من ذلك مع نازحي مناطق سوق الحوت والصابري والبلاد”.

وتابعت الأستاذة هند عبد الحفيظ الفايدي: “تمت مخاطبة المجلس المحلي بنغازي, وكنا عضو في لجنة تكونت من المجلس البلدي بنغازي, والبحث الجنائي, ووزارة التعليم، ومن ثم تم تنفيذ خطة التعليم للعام 2016 – 2017, من خلال دمج المدارس, وإخلاء المدارس والأماكن العامة, مثل كتيبة الفضيل, والمعهد الصحي, ودفع بدل إيجار, للمساهمة في حل تلك المشكلة”.

وتابعت الأستاذة هند عبد الحفيظ الفايدي: “يعمل المكتب على مساعدة المرأة في الإجراءات الإدارية, والحد من العنف, وحل مشكلات المتزوجات من الأجانب, وظاهرة التسول, وارتفاع معدل الجريمة, وغيرها من المشكلات التي تُعاني منها المرأة”.

وأشارت الأستاذة هند عبد الحفيظ الفايدي: “استضفنا العديد من الأنشطة منها ندوة حول المتزوجات من غير الليبيين, وأخرى للتوعية عن ظاهرة التسول, كما تم تشكيل لجنة للوقوف على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للسجينات داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل”.

وتتابع الأستاذة هند عبد الحفيظ الفايدي: “من ضمن الأنشطة أيضًا تنظيم دورة خاصة بحجز التذاكر لذوي الدخل المحدود, تعمل على رفع المستوى الاقتصادي, وتوفير فرص للعمل للمتدربات، كما لدينا مقترح للمشاريع الصغرى, من خلال بزار تُوفر فيه فرص للعمل لربات البيوت, بالتعاون مع هيأة المرأة والطفل”.

وعن الخطط المستقبلية، قالت الأستاذة هند عبد الحفيظ الفايدي: “نعمل على مساعدة الأسر في تعيين أبنائها, بالتعاون مع القوى العاملة, للحصول على فرص عمل, وأيضًا التعاون مع صندوق التضامن الاجتماعي، لربط معاش للمطلقات والأرامل, وهيأة الأوقاف لمساعدة الأسر المحتاجة”.

من جهته، قال مدير مكتب خدمات الشؤون الاجتماعية الأستاذ حسن صالح الفسي: “أهم المشكلات التي نُواجهها هي ملف النازحين, والخاص بنازحي منطقة الليثي وأبو عطني, رغم مناشدتنا للجهات المسئولة، لم نجد أي استجابة, والناس تحملنا المسؤولية, وأيضًا الميزانية لم تصرف, ولا يوجد لدينا دخل, كل المجهودات ذاتية”.

وأضاف الأستاذ حسن صالح الفسي: “لا توجد مزايا للموظفين كبدل إضافي, ومكافآت وغيرها”، داعيًا إلى ضرورة الاهتمام بالمكتب وتقديم ما يلزم, من أجل المساعدة بالشكل المطلوب. (وال- بنغازي) س خ/ ر ت

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