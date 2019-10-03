الثني يتابع مع وزير الصحة سير عمل الوزارة

اطلع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، على سير عمل وزارة الصحة، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة سعد عقوب، بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة.

ووفق موقع الحكومة فقد استعرض عقوب خلال الاجتماع نتائج الزيارات الميدانية التي أجراها للبلديات والافتتاحات التي تمت خلالها من مراكز صحية ومرافق طبية، بالإضافة إلى إطلاق برامج الرعاية الأولية بمختلف البلديات عبر الحكومة، كما تطرق الاجتماع أيضا إلى الدراسات الميدانية لإنشاء المستشفيات العامة والقروية، وآليات متابعة الصرف على المشاريع المنجزة خلال الفترة الماضية ونسب الإنجاز في باقي المشاريع.

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