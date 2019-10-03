القائد العام يستقبل رئيس مجلس النواب بالرجمة

بنغازي-العنوان

استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم الخميس بمقر القيادة العامة بالرجمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وذلك في حضور عدد من قيادات وضباط القوات المسلحة.

وأفاد مكتب إعلام القيادة، أن الزيارة رئيس مجلس النواب تأتي في إطار التنسيق المُستمر بين القيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس النواب في القضايا السياسية والعسكرية الطارئة بالمشهد.

وذكر المكتب أن رئيس مجلس النواب اطّلع خلال اللقاء على سير المعارك ومُجريات استعادة السيطرة على طرابلس، كما جرت مناقشة عدة مواضيع ذات صلة على رأسها مكافحة الإرهاب والميليشيات المسلحة والمجموعات الخارجة عن القانون.

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