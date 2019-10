المتوسط:

أكد المتحدث باسم لواء الصمود التي تقاتل في قوات الوفاق احميدة الجرو ، أنه ” سيتم تكليف صلاح بادي بمنصب رئيس الاستخبارات العسكرية بداية من يوم الأحد القادم”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض عقوبات على صلاح بادي حيث تم منعه من السفر وتجميد أرصدته المالية، كونه معرقلا دائم للحلول السياسية في ليبيا.

