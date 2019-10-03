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حفتر يطلع عقيلة على سير معارك طرابلس

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بزيارة إلى مقر القيادة العامة للجيش الوطني، الخميس، التقى خلالها بالقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، وعدد من قيادات وضباط الجيش.

وقال مكتب الإعلام في القيادة العامة إن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المُستمر بين القيادة العامة ومجلس النواب في القضايا السياسية والعسكرية الطارئة بالمشهد.

وأضاف مكتب الإعلام أن رئيس مجلس النواب اطّلع خلال الزيارة على سير المعارك ومُجريات السيطرة على طرابلس، كما تم مناقشة عدة مواضيع ذات صلة على رأسها مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة والمجموعات الخارجة عن القانون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • يجب صياغة الخبر صح فنقول القائد الاعلى للجيش الوطنى ورئيس مجلس النواب يزور مقر القيادة العامة للجيش الوطنى للاضطلاع على سير المعارك من القائد العام المشير خليفة حفتر

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