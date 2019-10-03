وزير تعليم المؤقتة يقوم زيارة للمعلم عاشور بدر في بيته ويؤكد على حق زيادرة المرتبات

قال وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي عبدالرحيم إن الوزارة عازمة على متابعة زيادة مرتبات المعلمين، مؤكدا أن الوزارة أحالت المشروع الى مجلس النواب الذي أصدر بدوره القانون وأحاله إلى وزارة المالية إلا أن التغطية المالية التي تأتي عن طريق مصرف ليبيا المركزي تعذرت بسبب الظروف الحالية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير التعليم لأحد المعلمين في بيته على خلفية تداول مشاركة قام بها المعلم وهو عاشور بدر من مدينة درنة في احتفالية إعلان موعد بدء العام الدراسي الجديد والتي أسيء فهمها وتم تداولها من البعض على مواقع االتواصل الاجتماعي.

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