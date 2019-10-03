العقوري: على مؤسسة النفط دعم مدينة طبرق بشكل عاجل

دعا رئيس لجنة متابعة أداء مؤسسة النفط بمجلس النواب يوسف العقوري، المؤسسة الوطنية للنفط إلى وضع مدينة طبرق ضمن المناطق التي تتلقى مساعدات عاجلة من المؤسسة باعتبارها إحدى المرافئ النفطية المهمة.

وأوضح العقوري أن طبرق تعاني من تدهور في الخدمات الاساسية وأبرزها أزمة مياه الشرب، مطالبا بضرورة تقديم الدعم لمحطة تحلية المياه بالمدينة من أجل أن تستعيد طاقتها الانتاجية لتوفير المياه الصالحة للشرب لسكانها.

وأشار العقوري إلى أن ميناء الحريقة بمدينة طبرق هو أحد موانئ تصدير النفط الرئيسية منذ عقود، كما تضم المدينة مصفاة لتكرير النفط.

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