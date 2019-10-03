اختتام أعمال المؤتمر الدولي للطاقة المتجددة والمستدامة بجامعة النجم الساطع

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي للطاقة المتجددة والمستدامة بعرض عدد من الورقات البحثية في الاختصاصات الدقيقة في مجال الطاقة المستدامة والبيئة المقدمة من الباحثين من مختلف الجامعات والأكاديميات الليبية والعربية والشركات ذات الصلة بمجال الطاقة.

واختتم المؤتمر أعماله بعدد من التوصيات منها تشجيع النشر العلمي من خلال الارتقاء بدور مؤسسات التعليم العالي بما يخدم مؤسسات المجتمع ويعزز التعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية والصناعية والخدمية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة والتعرف على استراتيجيات وسياسات وأساليب الطاقة المتجددة والمستدامة، والدور الحاسم الذي تلعبه في قطاع الطاقة والدفع نحو تطوير السياسات والبرامج الوطنية للطاقة المتجددة والمستدامة بهدف تحسين أداء الطاقة في مختلف المؤسسات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا