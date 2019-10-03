باطن الجبل تستعد لاستقبال موسم الحرث

قال رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية لقطاع الزراعة والثروة الزراعية باطن الجبل سالم منصور، إن قطاع الزراعة في المدينة يستعد لحملة التشجير للموسم القادم، وموسم الحرث وإرشاد المزارعين بشأنه.

وأشار منصور في حديثه إلى مشروع زراعة الأسماك الذي أقيم كتجربة مبدئية في مناطق بدر وتيجي وأولاد طالب باعتباره ناجحا، حيث يوجد في هذه المناطق حوالي 4 مزارع أسماك، مطالبا بتوفير الأعلاف الخاصة بالأسماك التي تباع بأسعار مرتفعة في السوق السوداء وتحقق أرباحا جيدة.

وقال منصور إن القسم يعمل بإمكانات بسيطة جدا حيث لم تصرف أي مخصصات من “البند الثاني”، الخاص بالمشاريع، مضيفا أن القسم يعمل وفق الإمكانات المتاحة له.

وأكد منصور أن أدوية التحصينات الخاصة بالمواشي تأخرت، حيث لم ترسل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية هذه الأدوية حتى الآن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية