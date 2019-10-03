أمن شحات يكشف تفاصيل جريمة قتل الطفلة أمل

كشفت مديرية أمن شحات ،الخميس ،عن جريمة بشعة تعرضت لها الطفله أمل من مدينة طبرق والتى تبلغ من العمر 3 سنوات ،بعد تعرضها للتعذيب والحرق بطريقة وحشية ،على يد زوجة الأب.

و قال مسؤول الإعلام الأمنى بمديرية أمن شحات ” حسن أكريم ” ،في تصريح لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية ،إن الطفلة أمل دخلت رفقة والدها و زوجة الأب إلي مستشفي شحات وهي في حالة إسعاف بعد تعرضها إلي عدة حروق وهي تعاني أيضا من أمراض حساسية الصدر والربو ،فتم على الفور اخطار مركز شرطة شحات وتم فتح محضر أستدلال بالواقعة .

و أضاف أكريم ،أن الزوجين اعترفا خلال التحقيق ،بقتل الطفلة على يد الزوجة ،وقد حاولا تغير مسرح الجريمة و اخفاء القضية.

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