البريقة تحتضن المؤتمر الدولي للطاقة المتجددة والمستدامة

انطلقت يوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي للطاقة المتجددة والمستدامة بمدرج جامعة النجم الساطع في مدينة البريقة برعاية جامعة النجم الساطع، ومساهمة بعض الشركات النفطية وبعض القطاعات العامة بالدولة

وسلط المؤتمر الذي استمر لـ3 أيام، الضوء على استغلال الطاقة المتجددة المتمثلة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية واستخدامها كطاقة بديلة عن طاقة النفط والمشتقات النفطية لما لها من فوائد على البيئة والبشر.

وقدمت في هذا المؤتمر حوالي 70 ورقة علمية قُبل منها حوالي 40 ورقة علمية من مختلفة مدن ليبيا وكانت للجامعات العربية والأجنبية نصيب في المشاركة منها من دولة ماليزيا والجزائر ومصر والسودان.

وقال رئيس جامعة النجم الساطع الدكتور أحمد البرشة، على هامش هذا المؤتمر، إن الجامعة فور الانتهاء من هذا المؤتمر تجهز لتحضير مؤتمر سادس تحت عنوان “خريطة ليبيا 2020”.

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