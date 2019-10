قبطان سي ووتش: عهد إنقاذ المهاجرين لليبيا خرق للقوانين الدولية

المتوسط:

قالت قبطان سفينة (سي ووتش٣) كارولا راكيته، إن عهد عمليات إنقاذ المهاجرين إلى ليبيا يمثل خرقاً للقوانين الدولية.

وفي كلمتها أمام البرلمان الأوروبي، الأربعاء، ذكّرت راكيته (ألمانية 31 عاما)بأن اليوم تمرّ الذكرى السادسة لـ”المأساة التي مات فيها 668 مهاجرًا قبالة ساحل لامبيدوزا”، والتي وقعت عام 2013.

وأشارت قبطان (سي ووتش٣)، الى أن “ست سنوات مرّت، وبدلاً من الالتزام بتجنب مآسي مماثلة، شرّع أعضاء الاتحاد الأوروبي بسياسة الاستعانة بمصادر خارجية يوكلون إليها مسؤولياتهم، ممارسة عمليات إعادة المهاجرين، إغفال مساعدتهم، وتفويض عمليات الإنقاذ لبلد في حالة حرب (ليبيا)، في ظل انتهاك القانون الدولي”.

وأضافت القبطان كارولا، “أنا لم أنقذ حياة مهاجرين أو لاجئين، لقد أنقذت أرواحاً بشرية، وهذا ما يفرضه عليّ قانون البحار بصفتي قبطاناً: حمل الناس المعرضين للخطر في عرض البحر إلى ملاذ آمن، بغض النظر عن العرق، الطبقة الإجتماعية أو الجنس”.

وذكرت راكيته، أن “منطقة وسط البحر المتوسط تتحول ​​إلى مقبرة، في حين أن إغفال الإغاثة وعمليات الإعادة بالوكالة، أصبحت ممارسة مؤسساتية، بينما يتم تجريم واجب الانقاذ”.

وأردفت “لقد تلقيت اهتماماً كبيراً ودعوات وجوائز من مختلف الدول والمؤسسات الأوروبية، بعد دخولي إلى ميناء لامبيدوزا”، واختتمت متسائلة “لكن، أين كنتم عندما كنا هناك، نطلب المساعدة من خلال جميع القنوات القانونية والوسائل الإعلامية والدبلوماسية؟”.

