استقبل القائد العام للجيش خليفة حفتر مساء اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مقر القيادة بمنطقة الرجمة.

وأطلع حفتر عقلية صالح ، على سيّر المعارك ومُجريات استعادة السيطرة على طرابلس.

كما تم مناقشة عدة مواضيع ذات صلة، على رأسها مكافحة الإرهاب والميليشيات المسلحة والمجموعات الخارجة عن القانون.

