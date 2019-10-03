التفتيش والمتابعة بقمينس في جولة تفتيشية لوحدة الكلى في المدينة

قمينس 03 أكتوبر 2019 (وال)- قام مدير مكتب التفتيش والمتابعة بمستشفى قمينس القروي فرج المزوغي صباح اليوم الخميس، بجولة تفتيشية لوحدة الكلى، تنفيذًا لتعليمات مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة نوري الفسي، للاطلاع على آخر مستجدات بالوحدة.

وقال مدير مكتب التفتيش والمتابعة فرج المزوغي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن جولة اليوم استهدفت المركز الصحي، ووحدة الكلى، للوقوف على آخر المستجدات، ومعاينة سيّر العمل بالوحدة، إضافة إلى حصر النواقص والمستلزمات الطبية، والأدوية الأساسية التي يحتاجها مرضى الكلى.

وأضاف المزوغي أنه خلال جولته بالمستشفى، التقى بالمرضى الموجودين بالوحدة، الذين يُعانون من مشاكل في الكلى، كما التقى بمرضى آخرين لديهم جلسات غسيل الكلى، لمعرفة الاحتياجات الضرورية والمشاكل التي يُعاني منها مرضى الكلى بالوحدة.

وأكد المزوغي أنه سيتواصل مع جهاز الإمداد الطبي بوزارة الصحة في الحكومة الليبية، من أجل توفير هذه الاحتياجات في أقرب فرصة ممكنة.

وأشار المزوغي إلى أنه طلب من مدير وحدة أمراض الكلى بقمينس، بإعداد تقرير شامل عن جميع المتطلبات العاجلة والضرورية. (وال- قمينس) ع م/ ر ت

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