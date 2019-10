بومبيو: الخطوة الأولى في ليبيا وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع المسلح

المتوسط:

وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو الوضع في ليبيا بـ”المعقد”، وذلك في معرض سؤاله، خلال مقابلة مع صحيفة (لاستامبا) الإيطالية، عن كيفية إنهاء الحرب الدائرة هناك منذ فترة طويلة، وضلوع دول سنية في دعم كلا طرفي النزاع.

وقال بومبيو، خلال المقابلة التي نشرت نصها وزارة الخارجية الأمريكية، “إذن الأمر معقد. وأعتقد أن الخطوة الأولى هي أن يتوقف جميع الذين يوفرون من الخارج أسلحة وذخائر وقدرات لأي طرف على الساحة” الليبية، وذلك من أجل “الحد من تدفق أدوات العنف في المنطقة هناك في ليبيا”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي “أعتقد أن هذا في مصلحة جميع الدول المجاورة، تونس والجزائر ومصر، وبالتأكيد للشعب الليبي”.

ونوه بأنه يتعين جعل هذه “الأطراف الخارجية تتوقف عن تقديم الدعم “، الذي “يخلق الأمل للقادة الذين يرون بفضله أنهم يستطيعون النصر عسكريًا” في الصراع الراهن في ليبيا.

وقال بومبيو “أعتقد أن العالم أصبح يدرك، في الواقع معظم هذه البلدان تدرك، أنه سيكون هناك حل سياسي في ليبيا. هذا ما نحتاج الوصول إليه في أسرع وقت ممكن”.

